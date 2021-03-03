«Скопинский маньяк», изнасиловавший двух девушек, отсидел 17 лет и вышел на свободу

&#171;Скопинский маньяк&#187;, изнасиловавший двух девушек, отсидел 17 лет и вышел на свободу
"Мне странно, что мой мучитель, который лишил меня 3,5 года нормальной жизни, скоро выйдет на свободу и продолжит нормально жить", - отмечает одна из жертв маньяка. Фото: pixabay

«Скопинский маньяк» Виктор Мохов, проведший 17 лет в колонии за похищение и изнасилование двух школьниц, в среду, 3 марта, выходит на свободу.

Как отмечает РИА Новости, преступнику запретят посещать массовые мероприятия, покидать пределы Скопинского района Рязанской области без разрешения, а также выходить из дома в ночное время. Напомним, что инцидент произошел в 2000 году: девушки 14 и 17 лет, похищенные Моховым, провели у него в рабстве 3,5 года.

В качестве секс-рабынь жертвы преступника жили в бункере, вырытом маньяком специально для этих целей на собственном участке под гаражом. Педофил нередко оставлял пленниц без еды, воды и света, а у одной из девушек на свет появилось двое детей от Мохова. Спасли школьниц благодаря записке, которую им удалось передать «на волю».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 16-летнюю школьницу изнасиловали трое мужчин на её дне рождении. Расследование находится на личном контроле главы СК Александра Бастрыкина.

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