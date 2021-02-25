Бастрыкин взял на личный контроль дело о групповом изнасиловании несовершеннолетней

Бастрыкин взял на личный контроль дело о групповом изнасиловании несовершеннолетней
Бастрыкин лично проконтролирует дело. Фото: Администрация Президента

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о проводимых проверочных мероприятиях по информации об изнасиловании 16-летней школьницы в Петербурге.

Как сообщили на сайте Следственного комитета России, в настоящее время сотрудники петербургского следкома проводят доследственную проверку.

Напомним, преступный инцидент произошел 22 февраля во время вечеринки в квартире дома на Морском проспекте. В полицию обратилась местная жительница с заявлением об изнасиловании ее 16-летней дочери.

Позже пострадавшая рассказала, что преступление могло быть заранее спланированным. Она помнит, как ее заставляли пить, после чего у нее «перед глазами пошло помутнение». Девушка предполагает, что в рюмки подсыпали какие-то препараты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержаны трое молодых людей по подозрению в изнасиловании девочки на Морском проспекте.

Александр Бастрыкин групповое изнасилование новости СПб следственный комитет


 

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