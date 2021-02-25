Изнасилованная на Морском девушка рассказала, что ее заставляли пить

Пострадавшая допускает, что ей могли что-то подсыпать в напитки.

Шестнадцатилетняя девушка, которую изнасиловали во время домашней вечеринки на Морском проспекте, рассказала, что ее заставляли пить. Она допускает, что в напиток могли что-то подсыпать. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Пострадавшая жалеет, что пустила в квартиру не только близких друзей, но и малознакомых людей. Она подозревает, что преступление было заранее спланированным. Подросток помнит, как ее заставляли пить, после чего у нее «перед глазами пошло помутнение». Девушка предполагает, что в рюмки подсыпали какие-то препараты.

Напоминаем, что в изнасиловании подозревают трех парней — 17, 18 и 19 лет. Они уверяют, что девушка сама намекала на интим.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержаны трое молодых людей по подозрению в изнасиловании девочки на Морском.