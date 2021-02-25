В Петербурге задержаны трое молодых людей по подозрению в изнасиловании девочки на Морском

В Петербурге задержаны трое молодых людей по подозрению в изнасиловании 16-летней девочки.

Инцидент произошел 22 февраля в квартире дома на Морском проспекте. К половому контакту ее силой принудили трое малознакомых мужчин.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась мать подростка. По ее словам, к ним в гости пришли трое малознакомых мужчин. Женщина рассказала, что они изнасиловали девочку.

Врачи выявили у подростка травму половых органов и ссадины. Пострадавшей оказали помощь. По подозрению задержаны трое молодых мужчин 2002, 2001 и 2003 годов рождения. Один из них несовершеннолетний. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что подсудимый находился в своем доме, расположенном в городе Волосово, где также находилась 10-летняя девочка. Воспользовавшись беспомощным состоянием беззащитного ребенка, обвиняемый изнасиловал, а потом задушил ребенка.