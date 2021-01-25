В Ленобласти суд приговорил мужчину 20 годам строгого режима за изнасилование и убийство десятилетней девочки

Преступление было совершено в 2011 году. Фото: pixabay

Преступление было совершено в 2011 году. Фото: pixabay

В Ленинградской области суд признал виновным мужчину, обвиняемого в изнасиловании и убийстве десятилетней девочки.

Преступление было совершено в 2011 году

По версии следствия, 26 марта 2011 года подсудимый находился в своем доме, расположенном в городе Волосово, где также находилась 10-летняя девочка. Воспользовавшись беспомощным состоянием беззащитного ребенка, обвиняемый изнасиловал, а потом задушил ребенка. Чтобы скрыть следы и запутать следствие он спрятал тело в лесу, расположенном в нескольких километрах от деревни Извара.

Суд приговорил обвиняемого к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в поселке Янино сотрудники полиции задержали подозреваемого в изнасиловании ребенка. Мужчина уже привлекался к ответственности за подобные преступления.