В Ленобласти задержан мужчина за изнасилование 11-летнего мальчика

В поселке Янино сотрудники полиции задержали подозреваемого в изнасиловании ребенка. Мужчина уже привлекался к ответственности за подобные преступления.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 3 декабря в правоохранительные органы обратилась мама ребенка с сообщением об изнасиловании. Женщина заявила о действиях сексуального характера в отношении ее 11-летнего сына в 2019 году.

В результате следственных мероприятий сотрудники полиции смогли задержать подозреваемого по «горячим следам». Им оказался местный житель поселка Янино, который ранее был арестован за совершение аналогичных преступлений.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Полежаевском парке нашли труп зарезанного мужчины.

На территории парка в Красносельском районе Петербурга был найден труп неизвестного мужчины. Он скончался от двух ножевых ранений.