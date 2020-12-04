В Полежаевском парке нашли труп зарезанного мужчины

В Полежаевском парке нашли труп зарезанного мужчины
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Фото: Pixabay

На территории парка в Красносельском районе Петербурга был найден труп неизвестного мужчины. Он скончался от двух ножевых ранений.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, днем 3 декабря в полицию поступило сообщение о трупе, найденном в реке Дудергофка на территории Полежаевского парка, что на Авангардной улице. На его груди заметили два ножевых ранения.

Убитому мужчине около 40-50 лет на вид. Он был одет в серый свитер, черные джинсы и ботинки. Полицейские изъяли с места преступления одежду и две бутылки.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Полиции предстоит выяснить все обстоятельства преступления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что блогера, во время прямого эфира которого умерла девушка, задержали. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства инцидента и дать оценку поступкам подозреваемого.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
красносельский район новости спб полежаевский парк труп убийство


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге установлен повышенный уровень загрязнения воздуха в ноябре
Стрельба на улице Ольги Берггольц может обернуться для рецидивиста ...
В Ленобласти полиция накрыла незаконное производство спирта в ангаре
Депутату Боярскому стало стыдно за новогодние ограничения в Петербурге
Разбойник порезал охранника магазина на Энгельса за банку сгущенки
В Петербурге СК проводит проверку после возгорания вагонов в одном из депо
Смольный дал обещание сохранить Жемчужный пляж на юго-западе Петербурга
В Ленобласти задержан мужчина за изнасилование 11-летнего мальчика