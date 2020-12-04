В Полежаевском парке нашли труп зарезанного мужчины

На территории парка в Красносельском районе Петербурга был найден труп неизвестного мужчины. Он скончался от двух ножевых ранений.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, днем 3 декабря в полицию поступило сообщение о трупе, найденном в реке Дудергофка на территории Полежаевского парка, что на Авангардной улице. На его груди заметили два ножевых ранения.

Убитому мужчине около 40-50 лет на вид. Он был одет в серый свитер, черные джинсы и ботинки. Полицейские изъяли с места преступления одежду и две бутылки.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Полиции предстоит выяснить все обстоятельства преступления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что блогера, во время прямого эфира которого умерла девушка, задержали. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства инцидента и дать оценку поступкам подозреваемого.