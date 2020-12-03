Блогера, во время прямого эфира которого умерла девушка, задержали

Блогера, во время прямого эфира которого умерла девушка, задержали
Правоохранительные органы выясняют, каковы были обстоятельства инцидента. Фото: pixabay.com

Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое стало причиной летального исхода.

В Раменском городском округе сегодня, 3 декабря, задержали блогера, во время стрима которого умерла девушка. Об этом сообщили на сайте СК РФ по Московской области. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть россиянки.

Подруга блогера умерла 2 декабря во время стрима. Отмечается, что мужчина не раз бил ее и совершал иные противоправные действия. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства инцидента и дать оценку поступкам подозреваемого.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названа причина смерти девушки во время стрима Reeflay. Перед смертью россиянка употребила несколько видов наркотиков, запила их алкоголем: организм не справился с нагрузкой, что стало причиной смерти.

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