Названа причина смерти девушки во время стрима Reeflay

Названа причина смерти девушки во время стрима Reeflay
Девушка скончалась в прямом эфире. Фото: Pixabay

Подруга блогера употребила сразу несколько видов наркотиков, что стало причиной интоксикации.

Девушка, которая умерла во время стрима блогера Стаса Решетникова, умерла от интоксикации. Об этом сообщает Пятый канал. Перед смертью россиянка употребила несколько видов наркотиков, запила их алкоголем: организм не справился с нагрузкой, что стало причиной смерти.

Блогера уже допросили и отпустили домой. Он заверил, что не выгонял девушку на холод – она сама вышла из дома на улицу, где уснула.

Напоминаем, что девушка умерла прямо в прямом эфире. Решетников пытался привести ее в чувства, укрывал и тряс, но ничего не помогало. Он вызвал полицию и врачей. Эксперты констатировали смерть и приступили к выяснению обстоятельств инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали дилеров, продававших наркотики в интернете. Запрещенные вещества сбывали посредством закладок.

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