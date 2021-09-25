В Роспотребнадзоре рассказали, в котором возрасте дети тяжелее всего болеют ковидом

В Роспотребнадзоре рассказали, в котором возрасте дети тяжелее всего болеют ковидом
Назван возраст, в котором дети тяжелее всего болеют COVID-19 . Фото: Pixabay

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что коронавирус у детей протекает относительно легко по сравнению со взрослыми, однако самой уязвимой группой являются дети, который не исполнился еще год.

«Наиболее уязвимой группой среди детей являются дети до года и подростки. Это связано с тем, что дети до года заражаются от родителей и они находятся в фазе становления адаптивного иммунитета», — приводит его слова ТАСС.

С начала пандемии в России выявлено 7 376 374 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 202 273 летальных исхода, выздоровели 6 574 608 человек.

Ранее Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт Минздрава призвал ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Главный внештатный педиатр Минздрава Александр Баранов считает, что ковид сильно вредит здоровью россиян.

дети коронавирус Роспотребнадзор


 

Новости партнеров
Путин освободил от должности заместителя генпрокурора Буксмана
Путин освободил от должности заместителя генпрокурора Буксмана
Какую погоду ожидать в России зимой 2021/2022
Какую погоду ожидать в России зимой 2021/2022
В СИЗО-1 заключенный задушил полотенцем другого заключенного
В СИЗО-1 заключенный задушил полотенцем другого заключенного
Пять эффективных способов, как снизить высокое давление
Пять эффективных способов, как снизить высокое давление
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Роспотребнадзоре рассказали, в котором возрасте дети тяжелее всего болеют ...
Губерниев заявил, что Знарок еще не назначен главным тренером сборной ...
На Киевском шоссе насмерть сбили женщину
Власти Филиппин назвали «Спутник V» безопасным
Вирусолог предупредил о новой волне ковида в регионах
В Петербурге состоится традиционная осенняя выставка грибов
В субботу в Пулково задержали 5 рейсов
В Норвегии снимут большинство антиковидных ограничений