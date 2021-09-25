В Роспотребнадзоре рассказали, в котором возрасте дети тяжелее всего болеют ковидом

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что коронавирус у детей протекает относительно легко по сравнению со взрослыми, однако самой уязвимой группой являются дети, который не исполнился еще год.

«Наиболее уязвимой группой среди детей являются дети до года и подростки. Это связано с тем, что дети до года заражаются от родителей и они находятся в фазе становления адаптивного иммунитета», — приводит его слова ТАСС.

С начала пандемии в России выявлено 7 376 374 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 202 273 летальных исхода, выздоровели 6 574 608 человек.

Ранее Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт Минздрава призвал ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Главный внештатный педиатр Минздрава Александр Баранов считает, что ковид сильно вредит здоровью россиян.