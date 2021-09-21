Эксперт Минздрава призвал ввести обязательную вакцинацию от коронавируса

В России предложили ввести обязательную прививку от ковида для детей. Об этом заявил главный внештатный педиатр Минздрава Александр Баранов.

Так, в России на данный момент добровольная вакцинация от ковида. Это нужно изменить, считает Баранов. Он уверен, бывают периоды, когда от добровольной вакцинации надо отказываться. И сейчас, по его мнению, как раз такое время. Об этом сообщает Минздрав.

Баранов считает, что ковид сильно вредит здоровью россиян. Он призывает власти подумать и ввести обязательную вакцинацию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Покровская больница в Северной столице испытывает повышенную нагрузку в последнее время — число госпитализаций петербуржцев с ковидом выросло в три раза по сравнению с началом сентября. Медики сравнивают ситуацию с пиком в июне. Так, за вчерашние сутки в больницу прибыло 65 машин скорой помощи.