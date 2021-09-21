В Петербурге в три раза выросло число госпитализаций с коронавирусом в Покровскую больницу

В Петербурге в три раза выросло число госпитализаций с коронавирусом в Покровскую больницу
Медики Покровской больницы советуют более ответственно относиться к своему здоровью и делать вакцинацию от ковида тем, кто еще не поставил прививку. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Покровская больница в Северной столице испытывает повышенную нагрузку в последнее время — число госпитализаций петербуржцев с ковидом выросло в три раза по сравнению с началом сентября. Медики сравнивают ситуацию с пиком в июне.

Так, за вчерашние сутки в больницу прибыло 65 машин скорой помощи, многие пациенты поступают по переводу из стационаров «зеленой» зоны. В конце лета — начале сентября количество госпитализируемых горожан составляло 20–25 человек. Об этом сообщает «Фонтанка».

Медики Покровской больницы советуют более ответственно относиться к своему здоровью и делать вакцинацию от ковида тем, кто еще не поставил прививку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге за текущий год от коронавируса умерли 15 беременных женщин. Известно, что на данный момент от коронавируса в больницах города лечатся 78 беременных женщин.

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