В Петербурге в три раза выросло число госпитализаций с коронавирусом в Покровскую больницу

Так, за вчерашние сутки в больницу прибыло 65 машин скорой помощи, многие пациенты поступают по переводу из стационаров «зеленой» зоны. В конце лета — начале сентября количество госпитализируемых горожан составляло 20–25 человек. Об этом сообщает «Фонтанка».

Медики Покровской больницы советуют более ответственно относиться к своему здоровью и делать вакцинацию от ковида тем, кто еще не поставил прививку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге за текущий год от коронавируса умерли 15 беременных женщин. Известно, что на данный момент от коронавируса в больницах города лечатся 78 беременных женщин.