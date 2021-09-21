В 2021 году от ковида умерли 15 беременных петербурженок

В 2021 году от ковида умерли 15 беременных петербурженок
Беременным разрешили вакцинироваться. Фото: pixabay

Женщинам, уже ожидающим ребенка, можно сделать прививку препаратом «Спутник V».

В Санкт-Петербурге за текущий год от коронавируса умерли 15 беременных женщин. Об этом сегодня, 21 сентября, пишет Peterburg2.

Известно, что на данный момент от коронавируса в больницах города лечатся 78 беременных женщин. 90 также наблюдаются амбулаторно. Чтобы уберечь женщину от инфекции, на 22 неделе беременности можно сделать прививку препаратом «Спутник V». При этом стоит обговорить все нюансы с врачом.

Также эксперты просят женщин, планирующих беременность, заранее подумать о вакцинации, чтобы избежать различных инцидентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге беременным рекомендуют вакцину от COVID. Прививать беременных будут самой проверенной и рекомендуемой ВОЗ вакциной «Спутник V». Экспертами установлено, что осложнения у вакцинированных беременных женщин встречаются не чаще, чем у непривитых.

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