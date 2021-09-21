В Петербурге беременным рекомендуют вакцину от COVID

Врач акушер-гинеколог высшей категории Игорь Нестеров настоятельно рекомендует беременным прививаться от COVID в связи с тем, что коронавирус может принести большие риски, особенно будущим матерям.

Доцент кафедры акушерства и гинекологии СпбГМУ им. Павлова Игорь Нестеров рассказал об опасностях, которые может принести коронавирус беременным. Как было известно ранее, беременных рассматривали как самую не поддающуюся коронавирусу группу. Сейчас по результатам исследований экспертов стало известно, что заболеваемость среди беременных намного выше, чем в общей массе людей.

«Накапливающийся клинический опыт показывает, что у беременных пациенток возможно внезапное развитие критического состояния на фоне достаточно долгого стабильного течения болезни, высокий риск развития осложнений» — сообщил Павел Нестеров в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Прививать беременных будут самой проверенной и рекомендуемой ВОЗ вакциной «Спутник V». Экспертами установлено, что осложнения у вакцинированных беременных женщин встречаются не чаще, чем у непривитых.

В Санкт-Петербурге активно проводится вакцинация среди всего населения. О том, что только от общей вакцинации зависит коллективный иммунитет, напоминает Владимир Путин. Президент РФ утверждает, что у тех, кто вакцинировался, даже при случае заражения болезнь проходит намного легче, чем у тех, кто не прививался.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки в России от новой коронавирусной инфекции скончались 812 человек.