В РФ впервые с 26 августа скончалось за сутки более 800 человек с COVID

В РФ впервые с 26 августа скончалось за сутки более 800 человек с COVID
В России впервые с 26 августа от COVID умерли более 800 человек. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В России за минувшие 24 часа от новой коронавирусной инфекции скончались 812 человек.

Об этом сообщается в оперативном штабе по борьбе с болезнью сегодня, 21 сентября.

Такой показатель превысил 800 впервые с 26 августа. Почти три недели назад скончались 820 граждан. Это стало максимум за все время пандемии коронавируса.

Так, в Москве умерли 52 пациента, в Петербурге немногим меньше — 42, а в Свердловской области — 37.

Общее количество жертв COVID-19 возросло до 199 808 человек.

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 19 179 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 1 060 горожан.

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