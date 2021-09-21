В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 1 060 человек

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 1 060 горожан.

Об этом стало известно сегодня, 21 сентября. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял третье место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге оказалась Москва, где за сутки выявили 1 926 зараженных. На втором месте оказалась Московская область — 1 101 новый квид-пациент. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 215 случаев заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге на данный момент свободны менее тысячи коек, предназначенных для коронавирусных больных.