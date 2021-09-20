В Петербурге свободны менее тысячи коронавирусных коек

В Петербурге свободны менее тысячи коронавирусных коек
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

Всего в городе развернуто 5,3 тысячи коек.

В Санкт-Петербурге на данный момент свободны менее тысячи коек, предназначенных для коронавирусных больных. Информация следует из «Перечня показателей эпидемиологической ситуации в СПб».

Эпидемиологическая обстановка в городе все еще оставляет желать лучшего. Количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, растет. На данный момент развернуто 5,3 тысячи коек, заняты из них 4,3 тысячи. Свободны на данный 941 место. В реанимации находятся 421 человек, на ИВЛ — 163. В «Ленэкспо» — 165 пациентов. В пансионате «Заря» — 605.

Известно, что за последние сутки госпитализировали 211 человек, а выписали 65. Напоминаем, что темпы вакцинации, тем временем, тоже не радуют. За минувшие сутки прививку сделали 1,3 тысяч человек. Всего вакцинировались 1,6 миллиона жителей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, почему некоторые европейцы боятся прививки больше, чем ковида.

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