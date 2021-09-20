Почему некоторые европейцы боятся прививки больше, чем ковида

На фоне того, что число заразившихся и умерших COVID-19 растет, в Европе протестуют против ограничений, которые предполагают введение санитарных пропусков.

В Париже уже десятые выходные проходят акции против обязательной вакцинации и санитарных пропусков. Примерно то же самое в Италии.

«Добро пожаловать в Контролистан» и «Освободим Францию»: с такими лозунгами на улицы Парижа в субботу вышли около 17 тысяч человек, пишет Евроньюс. Массовые манифестации против обязательной вакцинации и санитарных пропусков проходят во французской столице уже десятые выходные подряд.

Одна из крупнейших демонстраций была организована работниками системы здравоохранения. Ее участники недовольны запретом работать в медицинских учреждениях без прививки от коронавируса. Тех, кто не будет привит, будут отстраняться от работы. Протестующие медики и студенты расценивают это как запрет на профессию.

Всего в прошедшие выходные по Франции состоялось 217 акций. Участники выступлений обвиняют правительство в ограничении конституционных прав и попытке ввести тотальный контроль под предлогом борьбы с коронавирусом.

Что такое санитарные пропуска?

Жители Европы выступают против санитарных пропусков, предполагающих наличие вакцинации или отрицательного теста на COVID при посещении кафе, ресторанов и крупных торговых центров, а также для поездок в самолетах и поездах.

Считают, что их свободу и права нарушает введение санитарных пропусков и часть населения Италии. Без документа не попасть в общественные места. Несмотря на то, что большинство жителей страны понимают необходимость подобных ограничений, в августе, когда стало известно о планах таких ограничений, Италию охватили протесты против документа.

Как полагают эксперты, массовую волну недовольства спровоцировало отсутствие четкого понимания, как подобные ограничения снизят число заболевших и остановятся пандемию. COVID изменил порядок европейской жизни, существенно ограничив прежние возможности. Кроме того, европейское общество в целом законопослушно. Но когда есть подозрение на массовое нарушение законов, это вызывает отрицательную реакцию части населения.

Топ-5 стран по числу заболевших ковид

На сегодня, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в топ-5 европейских стран по числу заражений COVID-19 входит Великобритания (7,2 млн заболевших), Россиия (7,1 млн заболевших) Франция (6,9 млн заболевших ), Турция (6,6 млн заболевших) и Испания (4,9 млн заболевших).