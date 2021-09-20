В России коронавирусом заболели еще почти 20 тыс. человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 19 744 человека.

Об этом стало известно сегодня, 20 сентября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 7 294 672 случая коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 778 случаях, за все время пандемии скончались 198 996 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 11 992 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые раскрыли опасность эволюционировавшего коронавируса.