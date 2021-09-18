Ученые раскрыли опасность эволюционировавшего коронавируса

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Мутировавший коронавирус способен лучше перемещаться воздушно-капельным путем. К такому выводу пришли американские ученые.

Специалисты из Университета Мэриленда в США оценили 49 случаев заражения различными штаммами инфекции. В ходе эксперимента выяснилось, что люди, зараженные штаммом «Альфа», выдыхают до 100 раз больше вирусных частиц, чем те, у кто перенес уханьский вариант.

Как сообщили в журнале Clinical Infectious Diseases, ученые заключили, что инфекция эволюционирует и стремительнее распространяется по воздуху. И напомнили, что люди должны не только вакцинироваться, но и продолжать использовать средства индивидуальной защиты.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, кому ревакцинация от COVID-19 понадобится досрочно.