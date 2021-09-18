Иммунолог рассказал, кому ревакцинация от COVID-19 понадобится досрочно

Иммунолог рассказал, кому ревакцинация от COVID-19 понадобится досрочно
Врач не советует затягивать с ревакцинацией, так как уровень антител значительно падает. Фото: pixabay
Опасно ли проходить ревакцинацию от ковида ранее, чем через шесть месяцев после первой вакцинации, и в каком случае это может быть необходимо, рассказал иммунолог Николай Крючков.
Минздрав России рекомендует проводить повторную прививку от ковида через полгода после первой, пока в стране не сформируется коллективный иммунитет. Это оптимальный срок, отмечает Крючков. Об этом сообщает Sputnik.
Врач не советует затягивать с ревакцинацией, так как уровень антител значительно падает.
Иммунолог порекомендовал делать повторную прививку раньше срока (четвертый-пятый месяц) тем, кто собирается улетать в страну с неблагополучной ковидной обстановкой и пожилым людям.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число петербуржцев, госпитализированных в больницы с ковидом, продолжает расти в Северной столице и движется к 350 в день.
коронавирус мнение эксперта пожилые совет врача туризм


 

Новости партнеров
Задержан подозреваемый в насилии над 7-летним ребенком в Куйвози 11 лет назад
Задержан подозреваемый в насилии над 7-летним ребенком в Куйвози 11 лет назад
В понедельник в Пулково задерживаются рейсы в Москву, Анапу и Владивосток
В понедельник в Пулково задерживаются рейсы в Москву, Анапу и Владивосток
Павел Глоба предрек перемены для 4 знаков зодиака в октябре
Павел Глоба предрек перемены для 4 знаков зодиака в октябре
Знаки-однолюбы: кто самые верные представители гороскопа
Знаки-однолюбы: кто самые верные представители гороскопа
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Иммунолог рассказал, кому ревакцинация от COVID-19 понадобится досрочно
Группа «Руки вверх» выступит в поселке им. Свердлова 18 сентября
В Петербурге загорелся ангар
Выборы продолжаются: как жители Ленобласти активно за будущее голосуют
Жертвами коронавируса за сутки стали 36 петербуржцев
В Выборгском районе тушат пилораму площадью 1600 «квадратов»
В Стрельне нашли неразорвавшуюся 100-киллограмовую авиабомбу времен ВОВ
В Петербурге четвертые сутки подряд госпитализируют с коронавирусом по 300 ...