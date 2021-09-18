Иммунолог рассказал, кому ревакцинация от COVID-19 понадобится досрочно

Опасно ли проходить ревакцинацию от ковида ранее, чем через шесть месяцев после первой вакцинации, и в каком случае это может быть необходимо, рассказал иммунолог Николай Крючков.
Минздрав России рекомендует проводить повторную прививку от ковида через полгода после первой, пока в стране не сформируется коллективный иммунитет. Это оптимальный срок, отмечает Крючков. Об этом сообщает Sputnik.
Врач не советует затягивать с ревакцинацией, так как уровень антител значительно падает.
Иммунолог порекомендовал делать повторную прививку раньше срока (четвертый-пятый месяц) тем, кто собирается улетать в страну с неблагополучной ковидной обстановкой и пожилым людям.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число петербуржцев, госпитализированных в больницы с ковидом, продолжает расти в Северной столице и движется к 350 в день.