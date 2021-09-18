В Петербурге четвертые сутки подряд госпитализируют с коронавирусом по 300 человек в день

В Петербурге четвертые сутки подряд госпитализируют с коронавирусом по 300 человек в день
В реанимации 419 петербуржцев. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Число петербуржцев, госпитализированных в больницы с ковидом, продолжает расти в Северной столице и движется к 350 в день.

Так, за последние сутки в больницы госпитализировали 344 человека. В три прошлых дня говорилось о 333, 349 и 300 принятых в больницы за день. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

На фоне растущей госпитализации комздрав увеличил количество ковидных коек до 5 313. Из них уже заняты 4 183 — 78 %. В реанимации 419 петербуржцев. На ИВЛ — 153 человека. Еще ковидом или пневмонией болеют 20 495 горожан.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) в ноябре даст заключение по поводу вакцинации от ковида детей от 6 лет. Об этом заявил сотрудник EMA Марко Кавалери. Так, Pfizer передаст агентству данные по детской категории от 6 до 11 лет в начале следующего месяца.

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