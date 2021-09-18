В ЕС намерены одобрить вакцины от COVID-19 для детей от 6 лет к ноябрю

В ЕС намерены одобрить вакцины от COVID-19 для детей от 6 лет к ноябрю
Потом возраст будет снижаться, вплоть до младенцев. Фото: Baltphoto

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) в ноябре даст заключение по поводу вакцинации от ковида детей от 6 лет. Об этом заявил сотрудник EMA Марко Кавалери.

Так, Pfizer передаст агентству данные по детской категории от 6 до 11 лет в начале следующего месяца. ЕМА понадобится месяц для их изучения. В начале ноября могут поступить также данные от Moderna. Потом возраст будет снижаться, вплоть до младенцев, отметил врач. Он обратил внимание на то, что для детей могут меняться дозировки вакцины. Об этом сообщает La Repubblica.

Кавалери отметил, что по поводу необходимости введения третьей дозы привитым пока нельзя дать рекомендации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что увеличение случаев ковида этой осенью в России точно будет, но показатели, как ожидается, будут ниже по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил врач Евгений Тимаков.

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