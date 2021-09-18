Инфекционист спрогнозировал ослабление коронавируса в России

Инфекционист спрогнозировал ослабление коронавируса в России
До конца зимы у россиян появится нормальная иммунная прослойка. Фото: pixabay

Увеличение случаев ковида этой осенью в России точно будет, но показатели, как ожидается, будут ниже по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил врач Евгений Тимаков.

Это возможно потому что иммунитет россиян «уже натренирован». Доктор отметил, что коллективный иммунитет к ковиду в России потихоньку формируется. Об этом сообщает РИА «Новости».

Тимаков считает, что до конца зимы у россиян появится нормальная иммунная прослойка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в администрации Петербурга в пятницу, 17 сентября, прошла церемония вручения благодарностей и премий правительства победителям профессионального конкурса «Лучший врач и младший медицинский сотрудник года». Награды были удостоены 20 человек, в том числе 11 докторов и 9 медицинских сестер. Силами отважных медиков были открыты свыше 170 прививочных пунктов по всему Петербургу.

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