Подъем на Эльбрус, убивший пять человек, организовал бизнесмен из Мурино

На данный момент бизнесмен вылетел к месту происшествия в Пятигорск. Фото: ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии

На данный момент бизнесмен вылетел к месту происшествия в Пятигорск. Фото: ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии

Смертельное восхождение на Эльбрус организовал бизнесмен из Северной столицы.

Поход организовал предприниматель из Петербурга Денис Алимов. Он зарегистрировал свою компанию два года назад в Мурино, сообщает «Петербургский Дневник».

Бизнес Алимова основан на туризме. Так он предлагает различные экскурсионные услуги.

На данный момент бизнесмен вылетел к месту происшествия в Пятигорск.

Ранее на Эльбрусе группа из 19 человек запросила помощь у МЧС из-за ухудшения погодных условий. Они находились на высоте 5400 метров. Из группы погибли пятеро, у спасенных сильное обморожение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минздраве Кабардино-Балкарии рассказали о состоянии петербуржца, пострадавшего при восхождении на Эльбрус. Ему стало лучше. Двое находившихся в реанимации — гид из Карачаево-Черкесии и альпинист из Санкт-Петербурга с переломом ноги — переведены из реанимации в обычную палату.