Подъем на Эльбрус, убивший пять человек, организовал бизнесмен из Мурино

Смертельное восхождение на Эльбрус организовал бизнесмен из Северной столицы.
Поход организовал предприниматель из Петербурга Денис Алимов. Он зарегистрировал свою компанию два года назад в Мурино, сообщает «Петербургский Дневник».
Бизнес Алимова основан на туризме. Так он предлагает различные экскурсионные услуги.
На данный момент бизнесмен вылетел к месту происшествия в Пятигорск.
Ранее на Эльбрусе группа из 19 человек запросила помощь у МЧС из-за ухудшения погодных условий. Они находились на высоте 5400 метров. Из группы погибли пятеро, у спасенных сильное обморожение.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минздраве Кабардино-Балкарии рассказали о состоянии петербуржца, пострадавшего при восхождении на Эльбрус. Ему стало лучше. Двое находившихся в реанимации — гид из Карачаево-Черкесии и альпинист из Санкт-Петербурга с переломом ноги — переведены из реанимации в обычную палату.