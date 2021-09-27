Пять знаков зодиака, которые изменяют чаще всех

Астрологи рассказали, какие знаки зодиакального круга активнее остальных проявляют неверность.

Овен

Если партнер не очень интересен Овну, если отношения зашли в тупик или на горизонте замаячил более интересный вариант, то скорее всего, он не будет держаться за прошлое. Также Овен не выносит скуки. Как только одолевает рутина, то тут же начинаются поиски, как ее избежать.

По мнению астрологов, Овен – знак, который нуждается в постоянной энергетической подпитке. Если не отношения, а сплошные серые будни, то в поисках искры представители этого знака зодиака могут отправиться куда глаза глядят.

Чтобы не доходило до измен, партнер Овна должен удерживать его внимание, быть интересным. Иначе отношения сохранить не удастся.

Весы

Весы — натуры влюбчивые и увлекающиеся. Часто их измены – это способ проверки, что есть еще «порох в пороховницах». Проще говоря, поход налево как способ самоутверждения. Чтобы не дать представителю этого знака пуститься во все тяжкие, необходимо говорить постоянно, что для своей семьи и для своего партнера он всегда №1.

Скорпион

Скорпионы любят внимание противоположного пола. Даже находясь в отношениях, они способны уйти налево без каких-либо угрызений совести. Они привыкли делать, что хотят, и умеют нести за это ответственность. В любви поступают точно так же. И любовь – единственное, что может удержать этот знак от измен. Полюбив, Скорпионы сосредоточиваются на предмете своего чувства, забывая обо всех остальных.

Стрелец

Главная движущая сила всех поступков Стрельца – любовь к свободе и честность. Изменив, они откровенно обо всем расскажут. Раскаются или нет – вопрос другой. Но то, что они адюльтер скрывать долго не будут, это очень даже вероятно. Расскажут всем вокруг и домой придут с повинной. До следующего раза. Из-за этого часто остаются одни. Однако если Стрелец решился на серьезные отношения, то будет их беречь со всей своей честностью.

Близнецы

В плане измен полная противоположность Стрельцу. Они изменяют часто, со знанием дела и очень скрытно. Могут несколько лет жить на две семьи, да так что ни одна сторона ничего не узнает. Представители этого знака – обаятельны, красивы, общительны. Они всегда окружены вниманием и пользуются этим.