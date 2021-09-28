Полиция задержала мужчину: подозреваемый мог обокрасть БЦ на Краснопутиловской

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже имущетва и денег в бизнес-центре на Краснопутиловской улице Петербурга.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Ранее стало известно, что неизвестный проник в бизнес-центр. Он отжал окно и похитил деньги из офисов. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Сотрудники уголовного розыска Главка задержали мужчину. Оказалось, что подозреваемый уже был ранее судим. 47-летний гражданин мог 23 сентября, ночью, отжать окно и залезть в БЦ на Краснопутиловской улице, дома №67. Из здания вынесли деньги и имущество на 288 тысяч 300 рублей.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у петербуржца вынесли из квартиры 10,5 млн рублей и 5,5 тыс. евро.