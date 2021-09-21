У петербуржца вынесли из квартиры 10,5 млн рублей и 5,5 тыс. евро

Из квартиры на Варшавской улице украли крупную сумму денег. Фото: "Яндекс карты"

Из квартиры на Варшавской улице украли крупную сумму денег. Фото: "Яндекс карты"

В Московском районе Петербурга у начальника отдела экономической экспертизы Публичного акционерного общества украли из квартиры 10,5 млн рублей и 5500 евро.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 20 сентября, вечером, по номеру «112» обратился 27-летний мужчина. Он рассказал, что в его квартире на Варшавской улице в доме №6, совершена кража крупной суммы денег.

Оказалось, что мужчина отсутствовал в период с 23 августа по 20 сентября. В это время неизвестный проник в трехкомнатную квартиру на 10 этаже 15-этажного дома и вытащил из сейфа деньги.

Ущерб составил 10, 5 млн рублей и 5 500 евро. Отмечается, что дом оборудован камерами видеонаблюдения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге украли технику для майнинга криптовалюты.