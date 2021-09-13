В Петербурге украли технику для майнинга криптовалюты

В Петербурге украли технику для майнинга криптовалюты
Женщина приобрела квартиру только этим летом. Фото:Pixabay

В Петербурге украли технику для майнинга криптовалюты

Как стало известно Gazeta.Spb.ru в полицию от 35-летней петербурженки поступило сообщение, о том, что неизвестный обокрал ее. Злоумышленник поднялся до квартиры по строительным лесам, вскрыл стеклопакета и проник в однокомнатную квартиру по ул. Калинина, 10.

Там же он украл четыре сборных компьютерных системных блоков майнинга криптовалюты. Ущерб составил 1,7 миллион рублей. Женщина приобрела квартиру только этим летом.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что крупнейший производитель биткоин-майнеров в мире Bitmain временно приостановил продажи. Китайская организация решила так после того, как цены на оборудование для добычи криптовалюты понизились на 75%. Так хотят повысить цены на устройства, считают эксперты.

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