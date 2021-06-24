Крупнейший производитель машин для добычи биткоинов приостановил продажи

Крупнейший производитель биткоин-майнеров в мире Bitmain временно приостановил продажи.

Об этом сообщает Bloomberg. Китайская организация решила так после того, как цены на оборудование для добычи криптовалюты понизились на 75%. Так хотят повысить цены на устройства, считают эксперты.

В организации сообщили, что приостановка коснется только майнеров, добывающих биткоин. Bitmain будет продавать оборудование для добычи альткоинов. Когда возобновятся продажи биткоин-майнеров не известно.

В компании утверждают, что они были вынуждены приостановить продажу, чтобы помочь майнерам, бросающим работу и продающем из-за этого оборудование. Китайская организация хочет извлечь выгоду, если снижение предложения хорошо повлияет на цены новых устройств в долгосрочной перспективе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что биткоин подорожал на 5% после признания средством платежа в Сальвадоре.