Биткоин подорожал на 5% после признания средством платежа в Сальвадоре

Биткоин подорожал на 5% после признания средством платежа в Сальвадоре
Сальвадор стала первой страной, которая признала биткоин официальным платежным средством. Фото: pixabay

Цена биткоина на криптобирже Binance за несколько часов выросла на 5% и теперь стоит 34,5 тысячи долларов. Капитализация цифровой монеты увеличилась до 643 млрд долларов. Это произошло после того как Сальвадор признал биткоин официальным платежным средством.

Сальвадор стала первой страной, которая признала биткоин официальным платежным средством, сообщает РБК. В скором времени новый закон должен подпишет президент Сальвадора Найиб Букеле. Для создания инфраструктуры для платежей криптовалютой дадут три месяца.

Принятие биткоинов к оплате будет обязательным в стране. Президент Сальвадора отметил, что криптовалюта будет закона наравне с долларом США. Так страна создаст официальный криптокошелек, и будет хранить в нем биткоины, чтобы в случае чего люди могли обменять его на доллар США.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава ВТБ убежден, что биткоин в перспективе обречен.

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