Глава ВТБ убежден, что биткоин в перспективе обречен

Он уверен, что ни одно государство не позволит существовать подобной валюте.

Глава ВТБ Андрей Костин выразил свое мнение о биткоинах. Он считает, что однажды будет введена цифровая валюта центральных банков, но биткоин обречен. Дело в том, что ни одно государство не позволит существовать валюте продолжительное время. Об этом пишет РИА Новости.

«Я всегда считал, что такие «левые» цифровые валюты как биткоин, невзирая на большой рост его цены, в перспективе все-таки обречены»,

— заявил банкир.

Костин сравнил биткоины с фальшивыми деньгами. Он уверен, что в ближайшем будущем нужно создавать государственную цифровую валюту. Глава банка добавил, что уже сейчас банки России думают над этой инициативой и над ее реализацией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что самые богатые люди планеты потеряли больше $20 млрд за день.