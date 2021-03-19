Самые богатые люди планеты потеряли больше $20 млрд за день

По данным рейтинга Forbes Real-Time, за последние сутки десять богатейших людей мира суммарно потеряли более 23 миллиардов долларов.

Наибольшие потери за сутки зафиксированы у основателя Tesla Илона Маска, который потерял почти 10 млрд долларов, так как акции компании упали на 6,9 процента (до 653,16 долларов за бумагу). Теперь состояние Маска снизилось до 162,1 млрд долларов, а значит, вторым по обеспеченности человеком в мире вновь стал владелец Louis Vuitton Бернар Арно, чей капитал за сутки потерял лишь 0,5 млрд долларов.

Также существенно сократилось состояние директора Amazon Джеффа Безоса, богатейшего человека планеты — он лишился 5,7 млрд долларов (его капитал составляет 178,1 млрд долларов). Среди первой десятки миллиардеров за прошедший день увеличить заработок удалось только инвестору Уоррену Баффету. Он заработал 500 млн долларов, а его капитал оценивается в 96,5 млрд.

Напомним, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что курс евро по отношению к рублю на 19 марта превысил 88 рублей.