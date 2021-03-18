Курс евро на 19 марта превысил 88 рублей

Пока о снижении доллара и евро к рублю речи не идет. Фото: pixabay

Пока о снижении доллара и евро к рублю речи не идет. Фото: pixabay

Официальный курс европейской валюты на 19 марта по данным Центрального банка России превысил 88 рублей, а доллар приблизился к 74 рублям.

Согласно информации российского регулятора, с завтрашнего дня евро будет стоить 88,1173 рубля — то есть, прибавит сразу 1,15 рублей. Курс доллара поднимется почти на 56 копеек и достигнет 73,6582 рубля. При этом эксперт CEX.IO Broker Юрий Мазур, как пишет издание «Росбалт», сохраняет позитивный прогноз в отношении отечественной валюты. Поводом для беспокойства, считает специалист, может стать рост доллара выше 75 рублей.

При этом по данным Центробанка, за февраль реальный эффективный курс рубля с учетом инфляции снизился на 0,1% к валютам основных торговых партнеров РФ относительно января. Реальный курс к доллару за аналогичный период, наоборот, вырос на 0,3%, к евро — на 1,2%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что государственных служащих Петербурга обяжут декларировать доходы в цифровой валюте.