Госслужащих Петербурга обяжут декларировать цифровую валюту

Использование криптовалюты для оплаты товаров и услуг, согласно федеральному законодательству, запрещено. Фото: pixabay

Использование криптовалюты для оплаты товаров и услуг, согласно федеральному законодательству, запрещено. Фото: pixabay

Депутатам и чиновникам Северной столицы при подаче декларации о доходах возможно придется указывать и наличие цифровых активов.

В среду, 17 марта, в ходе заседания Законодательного собрания Санкт-Петербурга в первом чтении одобрили инициативу, обязывающую государственных служащих декларировать сведения о доходах, сделках и активах в цифровой валюте. Автором проекта выступила городская прокуратура. За принятие документа прогоолосовали 36 парламентариев, один воздержался.

Пояснительная записка сообщает, что нововведение необходимо в связи с началом действия федерального закона «О цифровых финансовых активах», принятого в конце июля прошлого года.

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