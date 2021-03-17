Олег Тиньков назвал богатейших людей Росиси будущего

Олег Тиньков назвал богатейших людей Росиси будущего
Олег Тиньков. Скриншот: Youtube

Бизнесмен, создатель и владелец контрольного пакета акций Тинькофф банка Олег Тиньков перечислил людей, которые, по его мнению, станут богатейшими в России будущего.

Свой список предприниматель озвучил в эфире социальной сети Clubhouse. По словам Тинькова, в тройку самых богатых россиян основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров, создатель британского финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский, а также владельцы компании-разработчика мобильных приложений Playrix, братья Игорь и Дмитрий Бухманы.

«Не знаю, правда, кто и на каком месте», — отметил Тиньков. Добавим, что все вышеперечисленные бизнесмены уже сейчас являются долларовыми миллиардерами. Состояние Дурова, по данным Forbes, оценивается в 3,4 млрд долларов, Сторонскго — в 1,1 млрд, братьев Бухманов — по 3,1 млрд долларов у каждого.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 20% россиян в случае увольнения столкнутся с финансовыми трудностями уже через неделю.

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