Четверти россиян после увольнения с работы денег хватит лишь на одну неделю

Почти четверть — 23% работающих россиян признались, что столкнутся с финансовыми трудностями менее чем через неделю после увольнения с работы. Еще 20% опрошенных считают, что им денег хватит на пару недель после увольнения. 15% обозначили срок в полтора месяца, пишет РБК. О том, что у них не будет материальных проблем из-за отсутствия работы, заявили лишь 3%.

Также 23% опрошенных сказали, что, случае потери работы, им придется брать в долг у родителей. 16% «перехватили» бы деньжат у родственников или друзей. 11% сказали, что взяли бы кредит.

Опрос проведен сервисом Head Hunter с 22 февраля по 10 марта, в нем приняли участие 5,5 тыс. человек.