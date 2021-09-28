В Петербурге задержали мужчин, угрожавших ножом студентке

В Петербурге задержали мужчин, угрожавших ножом студентке
Мужчины напали на студентку. Фото: Pixabay

Злоумышленники набросились на девушку рядом с учебным заведением.

В Санкт-Петербурге задержали двух ранее судимых мужчин, которые угрожали студентке педагогического колледжа №8 ножом. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

Инцидент произошел утром на территории учебного заведения. Двое мужчин 1995 года рождения угрожали девушке ножом. Ей удалось обратиться за помощью к охраннику, который нажал на кнопку тревожной сигнализации.

На место инцидента прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали злоумышленников. Их доставили в отдел полиции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция задержала мужчину: подозреваемый мог обокрасть БЦ на Краснопутиловской.

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