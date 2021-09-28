В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в разбойных нападениях на банки

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в разбойных нападениях на банки
Мужчина может быть причастен к разбойным нападениям. Фото: pixabay.com

Злоумышленнику удалось похитить почти полмиллиона рублей.

В Санкт-Петербурге задержали 38-летнего уроженца города Томска, который подозревается в серии разбоев. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Два преступления были совершены в декабре 2020 года и апреле 2021 года. Сначала мужчина наведался в банк на улице Белы Куна. Там, угрожая пистолетом кассиру, он смог похитить 450 тысяч рублей. Спустя пару месяцев мужчина явился в банк на улицу Стачек, но ушел ни с чем, так как операционистка успела нажать тревожную кнопку.

Известно, что у задержанного дома нашлись газовый пистолет, патроны, кастет и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали мужчин, угрожавших ножом студентке. Злоумышленники набросились на девушку рядом с учебным заведением.

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