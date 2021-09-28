В Пулково задержали иностранца, скрывавшего от полиции три года

В Пулково задержали мужчину, которого разыскивали три года. Фото: Baltphoto

В Пулково задержали мужчину, которого разыскивали три года. Фото: Baltphoto

Мужчина подозревается в совершении разбоя и был объявлен в федеральный розыск

В Пулково задержали 37-летнего жителя ближнего зарубежья, которого три года разыскивали полицейские. Мужчину подозревают в совершении разбоя. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Злоумышленника объявили в федеральный розыск правоохранительные органы Тюмени. Не уточняется, в каком именно преступлении он виноват. Несколько лет мужчине удавалось скрываться, и вот все-таки угодил в полицию.

Информация о поимке злоумышленника передана инициатору розыска.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в разбойных нападениях на банки. Злоумышленнику удалось похитить почти полмиллиона рублей.