В Пулково задержали иностранца, скрывавшего от полиции три года

В Пулково задержали иностранца, скрывавшего от полиции три года
В Пулково задержали мужчину, которого разыскивали три года. Фото: Baltphoto

Мужчина подозревается в совершении разбоя и был объявлен в федеральный розыск

В Пулково задержали 37-летнего жителя ближнего зарубежья, которого три года разыскивали полицейские. Мужчину подозревают в совершении разбоя. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Злоумышленника объявили в федеральный розыск правоохранительные органы Тюмени. Не уточняется, в каком именно преступлении он виноват. Несколько лет мужчине удавалось скрываться, и вот все-таки угодил в полицию.

Информация о поимке злоумышленника передана инициатору розыска.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в разбойных нападениях на банки. Злоумышленнику удалось похитить почти полмиллиона рублей.

задержание иностранец новости СПб пулково


 

Новости партнеров
На Невском
На Невском "БМВ" протаранила пешеходов, одна из них с раздробленным бедром госпитализирована
В СИЗО-1 заключенный задушил полотенцем другого заключенного
В СИЗО-1 заключенный задушил полотенцем другого заключенного
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
Петербуржцев не пустят в Финляндию до конца 2021 года
Петербуржцев не пустят в Финляндию до конца 2021 года
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пулково задержали иностранца, скрывавшего от полиции три года
В Красноярске педагога отстранили от работы за отказ от прививки
Количество соискателей на 1 вакансию в Петербурге упало почти в 4 раза
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в разбойных нападениях на банки
В Ленобласти горожане за год сдали свыше 330 тонн отходов на переработку
Москва заняла четвертое место в списке ста лучших городов мира
Особенности обустройства глубинного дренажа на приусадебном участке
Петербурге вошел в ТОП-20 лучших городов мира