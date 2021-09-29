10 петербургских школ признали лучшими в России

Больше всего хороших школ находятся в Москве.

Агентство RAEX составило рейтинг 100 лучших школ России. Согласно исследованию, треть из них находятся в Москве. Столица, ожидаемо, находится на первом месте по качеству образования. Об этом сегодня, 29 сентября, пишет ТАСС.

На втором месте Московская область – там находятся 11 лучших школ. Санкт-Петербургу и его 10 учреждениям удалось замкнуть тройку. Известно, что в список лучших попал, например, Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей №30.

В пятерку также входят Татарстан и Челябинская область – 6 и 5 школ соответственно. Известно, что агентство оценивало не только качество образования, но также партнерство с университетами и взаимодействие с властями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин поручил сократить число контрольных работ в школах.