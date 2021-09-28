Путин поручил сократить число контрольных работ в школах

Путин поручил сократить число контрольных работ в школах
Новые поручения в сфере образования дал президент РФ на недавнем Госсовете. Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин дал поручение сократить количество контрольных и проверочных работ в средних общеобразовательных учреждениях.

Согласно указу, соответствующее решение было принято для того, чтобы обеспечить обоснованный режим контроля знаний, а также актуальности мониторинга качества образования.

Как сообщили на сайте Кремля, проконтролировать выполнение поручения должны в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки и Минпросвещения РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что учеников почти 60 школ Петербурга отправили на карантин из-за COVID.

Напомним, по суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1 527 случаев. Лидером стала Москва — 3 387 случаев. На третьем месте Московская область — 1 330.

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