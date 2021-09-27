Учеников почти 60 школ Петербурга отправили на карантин из-за COVID

Обучением детей займутся те же учителя, которые ведут уроки у классов очно. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Обучением детей займутся те же учителя, которые ведут уроки у классов очно. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Классы почти в 60 школах Северной столицы закрыли на карантин из-за коронавируса.

Так, в пятницу, 24 сентября, на удаленное обучение были отправлены 99 классов, а к 27 сентября на «дистанционке» стали обучатся 106 классов из 57 школ. Также в связи с активным распространением ОРВИ и COVID-19 закрыли 13 групп в 10 детский садах города.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на Комитет по образованию города, по заявлению родителей 1 664 ребенка учатся в смешанном формате.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1 527 случаев. Лидером стала Москва — 3 387 случаев. На третьем месте Московская область — 1 330.