В России третий день подряд выявлено свыше 22 тысяч случаев COVID

В России третий день подряд выявлено свыше 22 тысяч случаев COVID
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России третий день подряд выявлено свыше 22 тыс. зараженных COVID-19.

Об этом стало известно сегодня, 27 сентября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, за сутки болезнь подтвердилась у 22 236 человек. Этот показатель стал максимальным с 16 августа по РФ.

Общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 7 443 149.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1 527 случаев. Лидером стала Москва — 3 387 случаев. На третьем месте Московская область — 1 330.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что биолог раскрыла новые причины риска смерти от коронавируса.

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