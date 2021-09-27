Биолог раскрыла новые причины риска смерти от коронавируса

Биолог раскрыла новые причины риска смерти от коронавируса
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Осложнять течение коронавируса вплоть до летального исхода могут генетические причины. Об этом рассказала доктор биологических наук Мейсона Анча Баранова.

По ее словам, речь идет о генах МАРТ, PIGN и CCR5 — они могут помочь в разработке препаратов для борьбы с инфекцией, считает она.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа также рассказала в беседе с радиостанцией Sputnik, что еще одним фактором является курение, а также наличие у пациента различных хронических заболеваний.

Специалист подытожила, что если организм подвержен различным недугам, то вероятность тяжелой переносимости вируса существенно возрастает.

Напомним, в России за последние семь дней зарегистрировали 5 682 смерти от осложнений. Показатель стал максимальным за всю пандемию в стране.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что генетик заявил о защищенности людей с герпесом от COVID-19.

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