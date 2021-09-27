Биолог раскрыла новые причины риска смерти от коронавируса

Осложнять течение коронавируса вплоть до летального исхода могут генетические причины. Об этом рассказала доктор биологических наук Мейсона Анча Баранова.

По ее словам, речь идет о генах МАРТ, PIGN и CCR5 — они могут помочь в разработке препаратов для борьбы с инфекцией, считает она.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа также рассказала в беседе с радиостанцией Sputnik, что еще одним фактором является курение, а также наличие у пациента различных хронических заболеваний.

Специалист подытожила, что если организм подвержен различным недугам, то вероятность тяжелой переносимости вируса существенно возрастает.

Напомним, в России за последние семь дней зарегистрировали 5 682 смерти от осложнений. Показатель стал максимальным за всю пандемию в стране.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что генетик заявил о защищенности людей с герпесом от COVID-19.