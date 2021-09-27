Генетик заявил о защищенности людей с герпесом от COVID-19

Генетик заявил о защищенности людей с герпесом от COVID-19
Генетик отметил, что биологический механизм этого фактора понятен, но большого количества исследований, которые бы доказывали это, нет. Фото: pixabay.com

Генетик Андрей Исаев назвал фактор, уменьшающий вероятность заболеть ковидом.

По его мнению, люди с герпесом меньше всех подвержены заражению ковидом, об этом говорят многие исследования. После любого вирусного заболевания у человека увеличивается количество интерферона, отмечает специалист. Он выделяется на слизистых оболочках и препятствует попаданию ковидла. Об этом сообщает ТАСС.

Генетик отметил, что биологический механизм этого фактора понятен, но большого количества исследований, которые бы доказывали это, нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что людям, которые хотят привиться от коронавируса и гриппа, следует сначала поставить антиковидную вакцину, а потом, после перерыва, пройти вакцинацию от гриппа. Об этом рассказал аллерголог-иммунолог Андрей Продеус. Специалист заявил, что сначала нужно пройти полный курс вакцинации от ковида.

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