Врач рассказала, в каком порядке нужно прививаться от гриппа и COVID-19

Врач рассказала, в каком порядке нужно прививаться от гриппа и COVID-19
Специалист заявил, что сначала нужно пройти полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции. Фото: Gazeta.SPb

Людям, которые хотят привиться от коронавируса и гриппа, следует сначала поставить антиковидную вакцину, а потом, после перерыва, пройти вакцинацию от гриппа.

Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал аллерголог-иммунолог Андрей Продеус. Специалист заявил, что сначала нужно пройти полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, сделать перерыв, а после привиться от гриппа.

Продеус подчеркнул, что именно вакцинация является одним из главных и эффективных способов борьбы с распространением ковида.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число смертей от COVID-19 в России за неделю оказалось максимальным. Заболеваемость коронавирусом растет вторую неделю подряд. За семь дней рост количества заболевших составил 8,25%. Это максимум с августа.

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