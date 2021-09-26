Число смертей от COVID-19 в России за неделю оказалось максимальным

Число смертей от COVID-19 в России за неделю оказалось максимальным
Коронавирус продолжает уносить жизни людей. Фото: unsplash

В России за последнюю неделю зафиксировали максимальное за всю пандемию число смертей от коронавирусной инфекции.

В стране за последние семь дней зарегистрировали 5 682 смерти от осложнений ковида, пишет ТАСС. Заболеваемость коронавирусом растет вторую неделю подряд. За семь дней рост количества заболевших составил 8,25%. Это максимум с августа.

Коэффициент распространения COVID-19 за неделю вырос до 1,11, что является максимальным значением с начала июля.

Также растет число активных пациентов, которые болеют на данный момент. За неделю оно выросло на 34,3 тысячи, достигнув июльского максимума.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за сутки выявили 22,4 тысячи случаев коронавируса. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 7 420 913.

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