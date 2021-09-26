В России за сутки выявили 22,4 тысячи случаев коронавируса

В России за сутки выявили 22,4 тысячи случаев коронавируса
В России подтвердили новые случаи ковида. Фото: pixabay

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 22 498 человек.

Об этом стало известно сегодня, 26 сентября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 7 420 913.

За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 805 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 203 900 граждан РФ. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 13 671 человек. Общее количество выздоровлений достигло 6 604 604.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 2055 случаев. Лидером стала Москва — 3275 случая. На третьем месте Московская область — 1215.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при коллективном иммунитете в 80% COVID-19 станет сезонным.

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