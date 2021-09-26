Роспотребнадзор: При коллективном иммунитете в 80% COVID-19 станет сезонным

На данный момент в стране иммунитет к ковиду имеет только треть населения. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

На данный момент в стране иммунитет к ковиду имеет только треть населения. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Сотрудник Роспотребнадзора Александр Горелов объяснил, при каком условии ковид может стать сезонным заболеванием.

Он уверен, что это случится при наличии коллективного иммунитета на уровне 80%, а он состоит из двух составляющих — поствакцинального и естественного. Предварительные прогнозы о том, что достаточно будет 60%, сейчас в мире не обсуждаются. Об этом сообщает ТАСС.

Сроки достижения коллективного иммунитета напрямую зависят от темпов прививочной кампании, которые обусловлены сознательностью и активностью россиян в этом вопросе, обратил внимание Горелов. На данный момент в стране иммунитет к ковиду имеет только треть населения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стала известна мировая статистика по заболеванию ковидом во всем мире на сегодня, 26 сентября. Также появилась информация о скончавшихся из-за вируса. Данные предоставил университет Хопкинса.