Роспотребнадзор: При коллективном иммунитете в 80% COVID-19 станет сезонным

Сотрудник Роспотребнадзора Александр Горелов объяснил, при каком условии ковид может стать сезонным заболеванием.
Он уверен, что это случится при наличии коллективного иммунитета на уровне 80%, а он состоит из двух составляющих — поствакцинального и естественного. Предварительные прогнозы о том, что достаточно будет 60%, сейчас в мире не обсуждаются. Об этом сообщает ТАСС.
Сроки достижения коллективного иммунитета напрямую зависят от темпов прививочной кампании, которые обусловлены сознательностью и активностью россиян в этом вопросе, обратил внимание Горелов. На данный момент в стране иммунитет к ковиду имеет только треть населения.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стала известна мировая статистика по заболеванию ковидом во всем мире на сегодня, 26 сентября. Также появилась информация о скончавшихся из-за вируса. Данные предоставил университет Хопкинса.